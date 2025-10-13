DAX24.348 +0,4%Est505.555 +0,4%MSCI World4.283 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.644 +2,0%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,61 +2,5%Gold4.099 +2,0%
Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Montagnachmittag ins Plus

13.10.25 16:08 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Montagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 12,91 USD.

Rivian Automotive
11,08 EUR 0,06 EUR 0,54%
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,91 USD zu. Bei 13,03 USD erreichte die Rivian Automotive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,98 USD. Bisher wurden heute 575.444 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Bei 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 26,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Rivian Automotive gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,46 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,30 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 04.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Rivian Automotive die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,792 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

