Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Zuletzt wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 14,37 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 14,37 USD. Die Rivian Automotive-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,42 USD an. Bei 14,03 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.402.626 Rivian Automotive-Aktien.

Am 13.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Bei 8,26 USD erreichte der Anteilsschein am 17.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 42,50 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Rivian Automotive gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 34,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 874,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,34 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 19.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -4,153 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

