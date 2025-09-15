DAX23.333 -1,8%ESt505.377 -1,2%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.721 -0,4%Nas22.346 ±-0,0%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1839 +0,6%Öl68,38 +1,4%Gold3.685 +0,2%
Aktie im Blick

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zieht am Nachmittag an

16.09.25 16:10 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 14,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
11,52 EUR 0,04 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Rivian Automotive legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 14,04 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 14,06 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,77 USD. Bisher wurden heute 829.750 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 22,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Rivian Automotive seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 05.08.2025 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,30 Mrd. USD im Vergleich zu 1,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,754 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

