Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend freundlich

26.09.25 20:24 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend freundlich

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 15,81 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
13,38 EUR 0,28 EUR 2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 15,81 USD. Zwischenzeitlich stieg die Rivian Automotive-Aktie sogar auf 16,17 USD. Bei 15,81 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.444.812 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,14 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Bei 9,50 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 39,89 Prozent Luft nach unten.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,753 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: David Becker/Getty Images

