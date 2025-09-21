Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 15,64 USD.

Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 15,64 USD abwärts. Die Rivian Automotive-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,14 USD nach. Bei 15,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 1.029.331 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 17,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Am 07.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD ab. Mit einem Kursverlust von 39,26 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,97 USD gegenüber -1,46 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 1,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,753 USD ausweisen wird.

