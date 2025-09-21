DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.133 -0,3%Nas22.483 -0,4%Bitcoin96.840 +2,1%Euro1,1734 -0,7%Öl69,14 +2,0%Gold3.718 -1,2%
Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive schiebt sich am Mittwochabend vor

24.09.25 20:24 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive schiebt sich am Mittwochabend vor

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 15,62 USD zu.

Rivian Automotive
13,10 EUR -0,22 EUR -1,65%
Um 20:08 Uhr stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 15,62 USD. Zwischenzeitlich stieg die Rivian Automotive-Aktie sogar auf 15,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,56 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.940.338 Rivian Automotive-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 17,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 39,16 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,30 Mrd. USD im Vergleich zu 1,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,753 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

