Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochnachmittag mit Einbußen

24.09.25 16:09 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 15,19 USD abwärts.

Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 15,19 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 15,07 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,56 USD. Bisher wurden heute 649.539 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 11,41 Prozent niedriger. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 37,44 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,97 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,46 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,30 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,753 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

