DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend in Rot

25.09.25 20:24 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend in Rot

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 15,49 USD.

Rivian Automotive
Rivian Automotive
Um 20:08 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 15,49 USD ab. Die Rivian Automotive-Aktie sank bis auf 15,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.414.538 Rivian Automotive-Aktien.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 9,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 9,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,46 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,30 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -2,753 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

