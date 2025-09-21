Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 16,01 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 16,01 USD zu. In der Spitze gewann die Rivian Automotive-Aktie bis auf 16,11 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,81 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 883.533 Rivian Automotive-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,14 USD) erklomm das Papier am 21.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 9,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 68,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 05.08.2025 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,30 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,753 USD je Aktie ausweisen dürften.

