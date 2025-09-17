Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag im Minusbereich

DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.166 +0,1%Nas22.543 +0,3%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,65 -1,3%Gold3.671 +0,7%
19.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 14,13 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 14,13 USD. Die Rivian Automotive-Aktie sank bis auf 14,13 USD. Mit einem Wert von 14,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 1.084.266 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 17,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 32,77 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Rivian Automotive-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Rivian Automotive veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

2025 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -2,753 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

