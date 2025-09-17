Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend mit KursVerlusten

So bewegt sich Rivian Automotive

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 14,20 USD abwärts.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 14,20 USD. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 14,03 USD. Bei 14,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 4.221.181 Stück.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 17,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 33,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Rivian Automotive gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,97 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -2,753 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

