Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 14,59 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,4 Prozent auf 14,59 USD. In der Spitze gewann die Rivian Automotive-Aktie bis auf 14,59 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,28 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.910.046 Rivian Automotive-Aktien.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,14 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,52 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,86 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Rivian Automotive veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 05.11.2025 gerechnet.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,753 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

