Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 14,27 USD.
Werte in diesem Artikel
Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,38 USD zu. Mit einem Wert von 14,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 559.380 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Bei einem Wert von 9,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 33,43 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 05.08.2025. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1,30 Mrd. USD gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,753 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie
Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge
Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine
Rivian-Aktie mit Verlusten: Tesla-Konkurrent Rivian kann Verlust nicht deutlich genug eindämmen
Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: David Becker/Getty Images
Nachrichten zu Rivian Automotive
Analysen zu Rivian Automotive
Keine Analysen gefunden.