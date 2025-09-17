DAX23.622 +1,1%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.188 +0,4%Nas22.535 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1774 -0,4%Öl67,75 -0,2%Gold3.642 -0,5%
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Nachmittag

18.09.25 16:11 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 14,27 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,38 USD zu. Mit einem Wert von 14,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 559.380 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Bei einem Wert von 9,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 33,43 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 05.08.2025. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1,30 Mrd. USD gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,753 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: David Becker/Getty Images

