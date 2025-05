Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 16,81 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,2 Prozent auf 16,81 USD. Die Rivian Automotive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,86 USD aus. Bei 16,30 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 1.846.494 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Am 13.07.2024 markierte das Papier bei 18,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 9,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.05.2025 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,476 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

