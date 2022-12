Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der NDB-Sitzung 0,3 Prozent auf 21,34 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 20,74 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,50 USD. Zuletzt wechselten 3.574.355 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (107,49 USD) erklomm das Papier am 28.12.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,25 USD am 12.05.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 09.11.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,57 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,68 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rivian Automotive 536,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53.500,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 09.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 07.03.2024.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,538 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

