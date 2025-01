Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Nachmittag ins Minus

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 12,86 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 12,86 USD. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 12,81 USD. Bei 13,09 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.577.043 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.07.2024 bei 18,86 USD. Gewinne von 46,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,26 USD ab. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 35,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.11.2024 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,44 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 874,00 Mio. USD – eine Minderung von 34,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,34 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Rivian Automotive am 20.02.2025 präsentieren. Am 19.02.2026 wird Rivian Automotive schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2024 einen Verlust in Höhe von -4,151 USD ausweisen wird.

