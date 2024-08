Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verzeichnet am Nachmittag Verluste

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 12,91 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 12,91 USD. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 12,90 USD. Mit einem Wert von 13,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 509.921 Rivian Automotive-Aktien.

Am 03.10.2023 markierte das Papier bei 24,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 48,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 8,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.08.2024 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,27 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 1,12 Mrd. USD eingefahren.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -4,131 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Hot Stocks heute: Bayer: endlich Good News! - Märkte in Bullenlaune - Rivian ein HOT STOCK

Rivian-Aktie tiefrot: Tesla-Konkurrent verfehlt die Erwartungen

Ausblick: Rivian Automotive stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor