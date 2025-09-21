DAX23.469 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.275 -0,1%Nas22.694 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1766 +0,2%Öl66,29 -0,6%Gold3.717 +0,9%
So entwickelt sich Rivian Automotive

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag freundlich

22.09.25 16:11 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 14,59 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 14,59 USD zu. Die Rivian Automotive-Aktie legte bis auf 14,63 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 14,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 804.785 Rivian Automotive-Aktien.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,14 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 17,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 34,89 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Rivian Automotive gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,46 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,30 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,753 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

