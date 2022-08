Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag in Grün

Um 04:22 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NDB-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 33,20 USD nach oben. Die Rivian Automotive-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,40 USD an. Den NDB-Handel startete das Papier bei 32,63 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 2.850.012 Aktien.

Rivian Automotive gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Rivian Automotive am 15.12.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 14.12.2023.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -7,133 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

