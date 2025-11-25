Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Dienstagabend an Boden

So entwickelt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 15,37 USD. Die Rivian Automotive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,58 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,11 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.270.394 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,13 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,00 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.04.2025 bei 10,36 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 32,57 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Rivian Automotive veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,08 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 78,26 Prozent auf 1,56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 874,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,569 USD je Rivian Automotive-Aktie.

