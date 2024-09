Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Freitagnachmittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 11,44 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 11,44 USD zu. Die Rivian Automotive-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,51 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,42 USD. Zuletzt wechselten 811.348 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,87 USD erreichte der Titel am 03.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 117,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 8,26 USD. Mit einem Kursverlust von 27,80 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Rivian Automotive ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,46 USD gegenüber -1,27 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,16 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Rivian Automotive am 06.11.2024 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2024 einen Verlust in Höhe von -4,132 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Elon Musk wundert sich über VWs Rivian-Deal: "Wo kriegen die das Geld her"?

Hot Stocks heute: Bayer: endlich Good News! - Märkte in Bullenlaune - Rivian ein HOT STOCK

Rivian-Aktie tiefrot: Tesla-Konkurrent verfehlt die Erwartungen