Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 16,54 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 16,54 USD. Die Rivian Automotive-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,58 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 16,38 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.817.460 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 32,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. 97,09 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 29,39 Prozent sinken.

Am 07.11.2023 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1.337,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 149,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 536,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Rivian Automotive am 07.03.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,993 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

