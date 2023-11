Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Vormittag im Minusbereich

So bewegt sich Rivian Automotive

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 14,84 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 08:38 Uhr 0,1 Prozent auf 14,84 EUR. Die Rivian Automotive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,84 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,84 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 75 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Rivian Automotive ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,57 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1.337,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 149,44 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -4,993 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Weitere Hiobsbotschaft für NYSE-Titel Fisker: Accounting-Chef vom Tesla-Konkurrenten Fisker tritt zurück - nach zwei Wochen Amtszeit

NASDAQ-Werte Rivian- und Lucid-Aktie unter der Lupe: Welcher der beiden Tesla-Konkurrenten bietet Anlegern bessere Chancen?

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet