Heute im Fokus

BioNTech-Aktie 2026 bislang auf Erfolgskurs - Analysten verbreiten weiter Hoffnung. thyssenkrupp-Aktie sackt ab: Hohe Kosten für Stahl-Sanierung lassen Verluste wachsen. Ford fällt hinter BYD zurück - warum ein Blick auf den Aktienkurs Hoffnung macht. Viking-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Gefahr für die Novo Nordisk-Aktie? - Rivalen-Pille sorgt für Nervosität. Adyen: Hohes Wachstumstempo in 2026. Carl Zeiss Meditec-Aktie: Rote Zahlen zum Jahresstart.