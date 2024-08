Robinhood Aktie News: Robinhood am Donnerstagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Robinhood zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Robinhood legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 21,18 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 21,18 USD zu. Die Robinhood-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,29 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,89 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 394.875 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2024 markierte das Papier bei 24,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 14,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 17.11.2023 auf bis zu 7,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 167,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Robinhood-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,250 USD ausgeschüttet werden.

Robinhood gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ein EPS von -0,57 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 624,00 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 39,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 447,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,555 USD je Robinhood-Aktie.

