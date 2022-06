Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,00 EUR

Um 06.06.2022 16:22:00 Uhr stieg die Robinhood-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 8,64 EUR. Der Kurs der Robinhood-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,74 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,50 EUR. Bisher wurden heute 315 Robinhood-Aktien gehandelt.

Robinhood veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,26 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Robinhood im vergangenen Quartal 299,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Robinhood 522,17 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.08.2022 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,661 USD je Robinhood-Aktie.

