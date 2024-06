Robinhood Aktie News: Robinhood am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Robinhood gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Robinhood legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 22,27 USD.

Die Robinhood-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 22,27 USD. Die Robinhood-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,24 USD. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.652.164 Stück gehandelt.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 22,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,92 USD. Dieser Wert wurde am 17.11.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 64,46 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,250 USD aus.

Am 08.05.2024 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach -0,57 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 624,00 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 447,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,504 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

