Robinhood Aktie News: Anleger setzen Robinhood am Montagnachmittag unter Druck

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Robinhood-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 6,3 Prozent auf 70,20 USD nach.

Die Robinhood-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 70,20 USD abwärts. Die Robinhood-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,56 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.229.263 Robinhood-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2025 bei 77,80 USD. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 9,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,98 USD ab. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 402,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Robinhood ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 USD gegenüber 0,18 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 933,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 624,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Robinhood im Jahr 2025 1,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

