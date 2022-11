Robinhood Aktie News: Anleger greifen bei Robinhood am Mittwochmittag zu

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,96 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 9,96 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Robinhood-Aktie bei 9,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,72 EUR. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 1.090 Aktien.

Am 02.11.2022 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,06 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 361,00 USD – das entspricht einem Minus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 364,92 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 26.01.2023 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,172 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

