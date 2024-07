Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Mittwochnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Robinhood zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Robinhood legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 22,71 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 22,71 USD zu. In der Spitze gewann die Robinhood-Aktie bis auf 22,85 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,71 USD. Bisher wurden via NASDAQ 179.047 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.06.2024 auf bis zu 24,28 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 17.11.2023 auf bis zu 7,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 65,15 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Robinhood-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,250 USD aus.

Robinhood ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Robinhood einen Gewinn von -0,57 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 624,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 447,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Robinhood am 07.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,521 USD je Aktie belaufen.

