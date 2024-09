Robinhood Aktie News: Robinhood am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Robinhood

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 19,00 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 19,00 USD ab. Das Tagestief markierte die Robinhood-Aktie bei 18,99 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,66 USD. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 384.123 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.07.2024 auf bis zu 24,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 7,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 58,33 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,250 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 07.08.2024. Es stand ein EPS von 0,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood noch ein Gewinn pro Aktie von 0,03 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,12 Prozent auf 688,00 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 491,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 22.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 0,676 USD in den Büchern stehen haben wird.

