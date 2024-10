Robinhood Aktie News: Robinhood am Freitagnachmittag fester

Robinhood im Blick

Die Aktie von Robinhood zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere zuletzt 3,8 Prozent.

Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 26,47 USD. Der Kurs der Robinhood-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,52 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,75 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 801.757 Robinhood-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2024 auf bis zu 26,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,17 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,92 USD. Dieser Wert wurde am 17.11.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 70,10 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 07.08.2024. Das EPS belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 688,00 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 491,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Robinhood-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,735 USD fest.

Redaktion finanzen.net

