Robinhood Aktie News: Robinhood am Freitagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Robinhood gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Robinhood konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 22,15 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 22,15 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Robinhood-Aktie bisher bei 22,22 USD. Bei 22,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 187.889 Stück gehandelt.

Bei 24,28 USD markierte der Titel am 13.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 9,59 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.11.2023 bei 7,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 64,27 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,250 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Robinhood in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 624,00 Mio. USD im Vergleich zu 447,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Robinhood-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Robinhood-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,525 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

MicroStrategy-, Robinhood- und Coinbase-Aktien fallen: Bitcoin-Absturz belastet

Coinbase, Robinhood und MicroStrategy unter Druck: Bitcoin-Anleger werden nervös

Robinhood-Aktie gibt Gas: Milliarden-Aktienrückkaufprogramm angekündigt