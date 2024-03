Robinhood Aktie News: Robinhood verteuert sich am Vormittag

So bewegt sich Robinhood

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Robinhood. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Robinhood-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Robinhood zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 18,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 18.023 Robinhood-Aktien.

Am 14.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.11.2023 bei 7,91 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 56,27 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,333 USD belaufen.

Robinhood veröffentlichte am 13.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ebenfalls ein EPS von -0,19 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 471,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 380,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 23,95 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Robinhood am 25.04.2024 präsentieren.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,213 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

