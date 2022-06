Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Robinhood 6,62 EUR

Das Papier von Robinhood gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 15.06.2022 16:22:00 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 6,88 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 6,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,84 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 15 Robinhood-Aktien.

Am 28.04.2022 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 299,00 USD, gegenüber 522,17 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,74 Prozent präsentiert.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 17.08.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Robinhood-Verlust in Höhe von -0,676 USD je Aktie aus.

