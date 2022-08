Robinhood Aktie News: Robinhood am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Robinhood 10,05 EUR

-1,47% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 10,00 EUR. Bei 9,94 EUR markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 10,20 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.000 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Robinhood ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Robinhood 2022 einen Verlust in Höhe von -1,144 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

"Phantom-Anstieg" der Berkshire Hathaway-Aktie entschlüsselt: Darum hat Warren Buffett einen weiteren Grund zur Abneigung gegen Robinhood

Robinhood-Aktie stärker Robinhood schreibt weiter rote Zahlen

Robinhood-Aktie legt deutlich zu: Mitarbeiterzahl wird um fast ein Viertel reduziert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com