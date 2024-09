Robinhood Aktie News: Robinhood am Donnerstagnachmittag freundlich

Robinhood im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Das Papier von Robinhood legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 23,42 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 23,42 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Robinhood-Aktie bisher bei 24,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,88 USD. Bisher wurden heute 458.817 Robinhood-Aktien gehandelt.

Am 18.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.11.2023 bei 7,92 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 66,20 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,250 USD je Robinhood-Aktie.

Robinhood gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood 0,03 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 688,00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 491,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Robinhood-Bilanz für Q3 2024 wird am 22.10.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,728 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

