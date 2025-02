Zahlen überzeugen

Robinhood hat die Anleger mit seiner Zahlenvorlage am Mittwoch positiv überrascht. Die Aktie konnte daraufhin kräftig zulegen. Darum könnte der Aufwärtstrend auch in Zukunft anhalten.

• Robinhood überzeugt mit Zahlenvorlage

• Neobroker mit starkem Wachstum

• Kryptogeschäft als wichtiger Faktor

Robinhood steigert Umsatz und Gewinn

Robinhood hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Quartalsergebnisse und Jahresendergebnisse bekannt gegeben. Im vierten Geschäftsquartal 2024 hat Robinhood deutlich mehr verdient. Der Gewinn je Aktie sprang von 0,03 US-Dollar auf 1,01 US-Dollar. Damit hat das Unternehmen die Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf ein EPS von 0,411 US-Dollar belaufen hatten, übertroffen.

Der Umsatz kletterte um 115 Prozent auf 1,01 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Robinhood die Erwartungen: Analysten hatten zuvor einen Umsatz von 934,9 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.

Kryptogeschäft treibt Wachstum

Der Neobroker konnte auf breiter Front ein starkes Wachstum verzeichnen. Das verwahrte Vermögen stieg im Jahresvergleich um 88 Prozent auf 193 Milliarden US-Dollar und wurde laut Robinhood durch anhaltende Nettoeinlagen und höhere Aktien- und Kryptowährungsbewertungen angetrieben. Die Zahl der Anlagekonten stieg um 10 Prozent auf 26,2 Millionen, der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer stieg im Jahresvergleich um 102 Prozent auf 164 US-Dollar und die Zahl der zahlenden Robinhood Gold-Abonnenten um 86 Prozent auf 2,6 Millionen.

Ein wesentlicher Faktor für Robinhoods Wachstum war das Kryptogeschäft. Der transaktionsbasierte Umsatz stieg im Jahresvergleich um über 200 Prozent auf 672 Millionen US-Dollar, wovon 358 Millionen US-Dollar kryptobasierte Einnahmen waren. Das war ein Anstieg der kryptobasierten Einnahmen um mehr als 700 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Dringt Robinhood weiter in den Kryptomarkt vor?

Das zeigt, dass Robinhood von der jüngsten Krypto-Rally profitiert hat - und so könnte das Unternehmen weiter in den Kryptomarkt vordringen, wodurch sich das Wachstum in diesem Bereich auch in Zukunft fortsetzen könnte.

Ein Beispiel dafür: Finanzvorstand Jason Warnick erwähnte in der Gewinnmitteilung am Mittwoch, dass Robinhood die Tokenisierung realer Vermögenswerte, wie an Börsen gehandelte Aktien, Aktien privater Unternehmen oder andere reale Vermögenswerte, prüfe, berichtet MarketWatch. "Wenn Sie die Blockchain-Technologie nutzen können, um es zu tokenisieren, dann haben Kunden Zugriff, was ein guter Ausgangspunkt ist, aber dann können sie es rund um die Uhr handeln und fast sofort abrechnen. Das hat einen großen Vorteil für die Benutzererfahrung", sagte er. "Ich denke, wir sind wirklich gut aufgestellt, um diese Idee, reale Vermögenswerte zu tokenisieren und sie den Kunden zur Verfügung zu stellen, umzusetzen." Laut Warnick mache Robinhoods Position an der Schnittstelle zwischen traditionellem Finanzwesen und Krypto das Unternehmen zu einem guten Kandidaten, um in diesem Bereich voranzukommen.

Robinhood-Aktie beflügelt

Sollte Robinhood sein Wachstum - womöglich auch dank dem Kryptogeschäft - weiter vorantreiben können, könnte das auch die Robinhood-Aktie weiter antreiben. Am Donnerstag haben die Papiere nach der Zahlenvorlage letztlich um 14,11 Prozent auf 63,80 US-Dollar zugelegt. Und auch Analysten sehen noch Aufwärtspotenzial: Das durchschnittliche Kursziel der 16 Wall Street-Analysten, die in den letzten 3 Monaten 12-Monats-Kursziele für Robinhood angeboten haben, liegt laut TipRanks bei 68,43 US-Dollar und damit 7,26 Prozent über dem letzten Schlusskurs von Donnerstag.

