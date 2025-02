Krypto-Gewinner

Coinbase hat in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt und konnte dabei mit einem kräftigen Gewinnsprung aufwarten. Analysten von Oppenheimer sehen daneben auch eine erfreuliche Entwicklung bei der Verteilung der Marktanteile und glauben, dass die Kryptobörse noch einiges an Potenzial bietet.

• Oppenheimer-Analyst: Coinbase luchst Robinhood Marktanteile ab

• Diversifizierung des Geschäftsmodell und Aufnahme in S&P 500 wahrscheinlich

• Erhöhtes Kursziel liegt weit über aktuellem Niveau der Coinbase-Aktie

Die Kryptobörse Coinbase hat der Trading-Plattform Robinhood laut einer aktuellen Analyse von Oppenheimer in der jüngeren Vergangenheit Marktanteile abgenommen. Wie Oppenheimer-Analyst Owen Lau laut "DER AKTIONÄR" unter Berufung auf Daten von CoinGecko schrieb, habe der Marktanteil von Coinbase im Krypto-Spot-Handel im Januar bei 67 Prozent gelegen. Auch im Dezember war die Kryptobörse auf einen Marktanteil von 67 Prozent gekommen, im November waren es dagegen noch nur 64 Prozent. Die Trading-Plattform Robinhood verlor daneben laut Lau hingegen deutlich an Boden: Sie verzeichnete einen Rückgang der Marktanteile von elf Prozent im Dezember auf neun Prozent im Januar - im November hatte der Anteil von Robinhood im Krypto-Spot-Handel sogar noch 13 Prozent betragen. Der Experte sieht daher eine stärker werdende Positionierung von Coinbase innerhalb des Krypto-Tradings.

Das Potenzial sei dabei jedoch noch nicht ausgeschöpft, so der Oppenheimer-Analyst laut "aktiencheck.de". Er sehe noch Chancen, da Coinbase im Gegensatz zu Robinhood weniger stark im Fokus der breiten Berichterstattung stehe. Ein weiterer Vorteil von Coinbase gegenüber Robinhood dürfte auch das deutlich breitere Angebot an handelbaren Token sein. Während Coinbase mehr als 200 verschiedene Kryptowährungen auf seiner Plattform listet, bietet Robinhood nach eigenen Angaben "nur" 45 an, will das Angebot aber in Zukunft weiter ausbauen.

Möglicher neuer Geschäftsbereich von Coinbase als Wachstumstreiber

Laut Oppenheimer könnte Coinbase sein Geschäftsmodell zudem in Zukunft weiter diversifizieren. Wie die Experten des Forschungsunternehmens laut "TipRanks" in der aktuellen Analyse weiter schreiben, könnte das Unternehmen bald in den Prognosemarkt eintreten und ein entsprechendes Angebot starten, bei dem es um die Wette auf den Ausgang von Ereignissen geht. Coinbase könnte so eine zusätzliche Umsatzquelle erschließen und gleichzeitig sein Geschäftsmodell diversifizieren, wodurch die Abhängigkeit vom Krypto-Handel reduziert würde.

Coinbase-Aktie bald im S&P 500?

Daneben könnte Coinbase in naher Zukunft auch von einer möglichen Aufnahme in den S&P 500 profitieren. Die Oppenheimer-Analysten halten dies für ein realistisches Szenario - im besten Fall erfolge der Aufstieg bereits zum 7. März. Sollte Coinbase tatsächlich in den breiten US-Index aufgenommen werden, könnte dies institutionelle Investoren anziehen und die Liquidität der Aktie erheblich erhöhen, heißt es bei "aktiencheck.de". Eine solche Entwicklung würde dem Coinbase-Kurs voraussichtlich zusätzlichen Schub verleihen und Coinbase als führende Handelsplattform für Kryptowährungen weiter stärken.

Höheres Kursziel für Coinbase: Oppenheimer sieht weiteres Potenzial

Die Coinbase-Aktie schloss am vergangenen Freitag nach der Zahlenvorlage an der NASDAQ mit einem deutlichen Minus von 7,98 Prozent bei 274,31 US-Dollar. Dieses dürfte jedoch hauptsächlich durch Gewinnmitnahmen zustande gekommen sein, denn die Erwartungen der Analysten konnten mit der Bilanz deutlich übertroffen werden. Nachbörslich konnte die Coinbase-Aktie am Freitag dann wieder leicht um 0,46 Prozent auf 275,57 US-Dollar zulegen, am Montag findet in den USA kein Handel statt.

Trotz des kräftigen Abschlags vom Freitag zeigte sich das Team von Oppenheimer mit Blick auf die Coinbase-Aktie optimistisch und bestätigte das "Outperform"-Rating. Das Kursziel für den Anteilsschein hoben die Experten sogar von 334 US-Dollar auf 388 US-Dollar an und gaben somit zu verstehen, dass sie noch eine kräftige Aufwärtschance für die Coinbase-Aktie sehen.

Redaktion finanzen.net