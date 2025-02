Robinhood Aktie News: Robinhood verteuert sich am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Robinhood gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Robinhood legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 56,64 USD.

Das Papier von Robinhood legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 56,64 USD. Die Robinhood-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,86 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 57,82 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.308.738 Robinhood-Aktien.

Bei 66,07 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 16,65 Prozent zulegen. Am 23.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Am 12.02.2025 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,04 USD, nach 0,03 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,01 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 110,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 481,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Oppenheimer optimistisch für Coinbase-Aktie: Marktanteile gewonnen - Aufstieg in S&P 500 voraus?

Robinhood-Aktie nach starken Zahlen im Blick: Wird das Kryptogeschäft den Broker weiter beflügeln?

Robinhood-Aktie zieht kräftig an: Robinhood-Gewinn explodiert