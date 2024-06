Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag mit Abschlägen

Robinhood im Blick

Die Aktie von Robinhood gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 21,33 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 21,33 USD. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 21,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,54 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 283.698 Robinhood-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.06.2024 auf bis zu 24,28 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,81 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,92 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Robinhood-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,250 USD.

Robinhood gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,57 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Robinhood im vergangenen Quartal 624,00 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Robinhood 447,00 Mio. USD umsetzen können.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,518 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Coinbase, Robinhood und MicroStrategy unter Druck: Bitcoin-Anleger werden nervös

Robinhood-Aktie gibt Gas: Milliarden-Aktienrückkaufprogramm angekündigt

Robinhood-Aktie fällt ins Minus: Robinhood schlägt Erwartungen auf allen Ebenen