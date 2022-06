Robinhood Aktie News: Robinhood am Donnerstagmittag mit Verlusten

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX reduziert Verluste -- Bundesregierung ruft Alarmstufe des Notfallplans Gas aus -- Siemens entwickelt Pyrolyse-Anlagen weiter -- E.ON, Rheinmetall, Tesla, Novartis im Fokus

Lufthansa Technik erwartet weitere Umrüstungsaufträge. Airbus und Linde kündigen Zusammenarbeit bei Wasserstoff-Versorgung an Flughäfen an. Monte Paschi will milliardenschwere Kapitalerhöhung durchsetzen. Polymetal stößt beim Verkauf von russischem Gold und Silber auf Probleme. JPMorgan senkt Bewertung für Aroundtown.