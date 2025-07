Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag nahezu unverändert

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 102,08 USD.

Die Robinhood-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 102,08 USD. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 102,86 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Robinhood-Aktie bisher bei 101,64 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,86 USD. Bisher wurden via NASDAQ 817.702 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 113,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Robinhood-Aktie mit einem Kursplus von 11,11 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (13,98 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 86,30 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Robinhood 0,000 USD aus.

Am 30.04.2025 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 933,00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 624,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 1,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

