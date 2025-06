Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 265,20 CHF ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 265,20 CHF ab. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 263,80 CHF. Bei 265,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 111.210 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF. Mit einem Zuwachs von 18,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2024 bei 227,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,91 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 279,75 CHF für die Roche-Aktie.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 24.07.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 20,10 CHF fest.

