Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag stärker

So bewegt sich Roche

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Roche. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 272,80 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 272,80 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 273,50 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 273,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 15.360 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 13,07 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 04.05.2024. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 28,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,95 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 279,75 CHF je Roche-Aktie an.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Roche.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,11 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roche von vor 5 Jahren angefallen

April 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei Roche-Aktie

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren eingefahren