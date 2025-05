Aktie im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag in Rot

21.05.25 12:04 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 261,50 CHF.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 261,50 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 261,00 CHF. Mit einem Wert von 261,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 149.370 Stück. Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 20,00 Prozent Luft nach oben. Am 31.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,38 Prozent. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,91 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 279,75 CHF je Roche-Aktie aus. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 20,13 CHF je Roche-Aktie.

