Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Vormittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 261,30 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 261,30 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 261,80 CHF. Bei 261,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 26.790 Roche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,09 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.05.2024 (226,50 CHF). Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 15,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,91 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 279,75 CHF.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 24.07.2025 gerechnet. Roche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 20,13 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roche-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Roche-Aktie in Rot: US-Investitionen kommen wegen Preissenkungen auf den Prüfstand

Roche-Aktie höher: Roche-Tochter Genentech baut Produktionsstätte für Medikamente in den USA