Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Montagnachmittag ab

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 259,20 CHF abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 259,20 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 258,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 260,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 275.684 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 21,06 Prozent wieder erreichen. Bei 226,50 CHF fiel das Papier am 31.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 14,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,91 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 279,75 CHF je Roche-Aktie aus.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 20,13 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

