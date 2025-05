Kurs der Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittag fester

20.05.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 262,50 CHF nach oben.

Die Roche-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 262,50 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 262,70 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 261,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 100.284 Roche-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 19,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.05.2024 bei 226,50 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 15,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,91 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 279,75 CHF angegeben. Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026. Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 20,13 CHF je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roche-Investition von vor einem Jahr eingebracht Roche-Aktie in Rot: US-Investitionen kommen wegen Preissenkungen auf den Prüfstand Roche-Aktie höher: Roche-Tochter Genentech baut Produktionsstätte für Medikamente in den USA

