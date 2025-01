Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Roche-Kurs

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 255,90 CHF.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 255,90 CHF abwärts. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 255,30 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 257,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 111.697 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 288,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 11,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,80 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,81 CHF. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 274,29 CHF für die Roche-Aktie aus.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 29.01.2026.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,56 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

